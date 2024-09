Még olyat is kértek az előző héten, hogy mindenki adja le, kivel tárgyal majd itt kétodalú alapon. Most elgondolhatják, hogy mi erre mit is válaszoltunk (…) Tehát gyakorlatilag a szuverén nemzeti külpolitikák létjogosultságát kezdik már el itt feszegetni a brüsszeliek New Yorkban is