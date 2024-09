Orbán Viktor elmondta, próbálja meggyőzni európai kollégáit, hogy ne lépjenek erre az útra, de nagyon nagy nyomás alatt vannak. Emlékeztetett: nekünk, magyaroknak van tapasztalatunk abban, hogy miért nem jó a blokkosodás.

Akárhogy blokkosodik a világgazdaság, nekünk az az érdekünk, hogy Magyarország a technológiai fejlődés élvonalában maradjon

– emelte ki.

Fontos, hogy Magyarországon gyártják a világ legjobb autóit. Fontos, hogy a zöldenergia előállításának és tárolásának csúcstechnológiái jelen legyenek, és itt állítsák elő, fontos, hogy a digitalizációból ne maradjunk ki. Nekünk az a fontos, hogy Magyarország ne maradjon ki a találmányokból, függetlenül attól, hogy Keletről vagy Nyugatról származik

– mondta.

Segítség a fiataloknak, a családoknak

Orbán Viktor szerint a fiataloknak szükségessé válik a munkáshitel megindítása, mivel a saját lakáshoz jutás lehetőségét újabb eszközökkel is lehetővé kell tenni. A kormány politikájának fontos eleme a családpolitika, ezért meg kell duplázni a családi pótlékot, illetve lehetőséget adni a kis- és középvállalkozásoknak, enyhíteni a tőkehiányukat. Ezeknek az intézkedéseknek köszönhetően a gazdaság 3 és 6 százalék közé emelkedhet, bár még a mostani kis növekedéssel is az élbolyban vagyunk, de nem akarunk ebben a sávban ragadni. Ez a növekedés korábban is sikerült, most is sikerülni fog, Magyarország meg tudja ezt csinálni! – jelentette ki a kormányfő.

A versenyképességről elmondta: erről nagy viták vannak az európai vezetők között. Ezek eredményeképpen jó esély van egy európai megállapodásra, ami javíthatja az uniós országok versenyképességét. Sikerülhet december végére elfogadtatni egy versenyképességi paktumot – mondta a miniszterelnök.

A migrációs bírságról a kormányfő kijelentette:

Szólj igazat és leveszik a fejedet, és ez különösen igaz a migrációs vitára.

A napokban járt itt Matteo Salvini, akit hat évre börtönbe akarnak zárni a migrációval kapcsolatos álláspontja miatt, mert nem engedte meg a migránsok partra szállását Olaszországban – mondta a miniszterelnök, majd hozzátette:

Salvini a mi hősünk, teljes szívvel állunk mellette.

Úgy folytatta, közben a bírói eljárás ellenére egyre több ország mondja, hogy a migrációt ellenzőknek volt és van igazuk.

Egyetlen esélyünk van egy szebb jövőre: ha nem engedjük be az illegális migránsokat a kontinensükre

– szögezte le Orbán Viktor.