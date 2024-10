Hankó Balázs a fiatalok lakhatásának támogatása kapcsán kifejtette, látszik az, hogy kollégiumi helyből többre van szükség.

Aláhúzta, kellő támogatás esetén kollégiumi programot indítanak Budapesten és a vidéki egyetemi városokban is, hiszen a túljelentkezés meghaladja a tízezer főt.

Egy kedvezményes hitelkonstrukció bevezetését is tervezik, amely a fiatalok lakásszerzését segítené. Ezen felül a konzultáció tartalmaz arra vonatkozó kérdést is, hogy adókedvezményt kapjanak azon vállalatok, amelyek támogatják dolgozóik lakhatását. Továbbá ide tartozik a SZÉP-kártyán lévő összegek lakásfelújításra való felhasználásának lehetővé tétele is.