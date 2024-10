Cikkünk frissül!

Új utakat keres a túszok kiszabadítására Izrael

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök szóvivője bejelentette, hogy a biztonsági kabinet éjszakai ülésén „új ötleteket” vitattak meg a Gázában fogva tartott túszok kiszabadítására vonatkozóan – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap. Az ülés körülbelül nyolc órán át tartott – írja a Magyar Nemzet.

Egy izraeli tisztviselő a találkozó előtt elmondta, hogy a kabinet vizsgálja annak lehetőségét, hogy túszalkuval zárják le a gázai háborút.

A forrás szerint akár a Hamász palesztin terrorszervezet napokban megölt vezetője, Jahja Szinvár holttestét is felhasználhatják alkualapként a tárgyaláson.

Netanjahu irodája nem erősítette meg ezt az állítást.

Az ülés napirendjén szerepelt Izrael Iránnak adott válasza, a Netanjahu otthonát ért dróntámadás, a Libanonban és Gázában zajló harcok, valamint a túszmentésben való előrelépés lehetőségei.

Izrael a Hezbollah katonai és pénzügyi célpontjait támadta Libanonban

Az izraeli légierő az Iránból támogatott síita Hezbollah terrorszervezet több tucat katonai parancsnokságára és pénzügyi központjára mért csapás Libanonban vasárnap éjjel

– jelentette be az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője hétfőn.

Az IDF közölte, hogy a légierő libanoni célpontokat támadott az ország belsejében és Bejrútban, ott libanoni források szerint az Al-Hariri nemzetközi repülőtér közelében.

Libanonban azt jelentették, hogy az ország északi részén fekvő Al-Harmelben célba vették a Hezbollahhoz közeli Al-Kard Al-Hasszan Bank épületét, valamint egyik fiókját Ali a-Nahari faluban. Ennek az 1982-ben alapított, és 2016 óta amerikai szankciókkal sújtott banknak több mint kétszázezer ügyfele van. Több tonna arannyal is rendelkezik, mert ékszert is elfogadnak letétként hitelnyújtáshoz, s a Hezbollah pénzmosodájának tekintik.

Emellett légicsapással végeztek a Hezbollah milícia egyik osztagával, amely Libanonból rakétákat indított Izrael északi része felé, és megsemmisítettek több tucat Izrael ellen bekészített lövedéket. Dél-Libanonban, a határövezetben tovább tevékenykednek az izraeli katonai erők, fegyvereket semmisítettek meg és Hezbollah-milicistákat öltek meg.

Izrael északi részén hétfő reggel is működésbe léptek a légvédelmi szirénák, hogy Libanonból indított rakéta- és dróntámadásra figyelmeztessék a lakosságot. Mintegy huszonöt lövedék vette célba az észak-izraeli, galileai Karmiel várost és környékét.