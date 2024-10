Érdekesnek nevezte, hogy Hadházy Ákos is jelezte részvételét a tüntetésen, hiszen – mint mondta – az utóbbi időszakban ő volt a leghangosabb kritikusa a Tisza Párt elnökének. Nagy Ervin szerint az országgyűlési képviselő azért megy el a tüntetésre, hogy „ő is bekerüljön a médiába, ő is ott legyen a címlapokon”.