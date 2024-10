Ezért mi továbbra is a kölcsönös tisztelet talaján állva folytatjuk az együttműködést a Nyugat-Balkán országaival, köztük Bosznia-Hercegovinával és az ország két entitásával. Továbbra is ellenezzük, hogy egyes nyugat-európai barátaink kioktatják, fenyegetik a nyugat-balkáni vezetőket, sőt néha még szankciókat is kilátásba helyeznek