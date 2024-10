Óriási tömeg gyűlt össze a Millenárison

A Magyar Nemzet tudósítója arról számolt be, hogy teljesen megtelt a Millenáris park, ahol hosszú sorok álltak odakint is, és nem sokkal a beszéd előtt még mindig több százan várakoztak az utcán, hogy bejussanak. – Mindenképpen kivárjuk a sorunkat – mondta egy középkorú férfi, aki feleségével és két gyermekével érkezett a Millenárisra, és majd egy órája álltak sorban, amikor az újságíró megszólította őket. Mint elmondták, nem bánják a hosszú várakozási időt, mert fontos a számukra, hogy a helyszínen fejezzék ki szimpátiájukat a miniszterelnök és a kormány felé. – A szigorú beléptetés érthető, és ha nem jutunk be a beszéd kezdetéig, itt hallgatjuk meg a sorban – jegyezték meg mosolyogva. A Magyar Nemzet tudósítója jelezte, a beszéd kezdetére eltűntek a sorok, a várakozók végül szerencsésen bejutottak a parkba.