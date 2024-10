Cikkünk frissül

Szívélyesen fogadta a Szlovákiába érkező Orbán Viktort Robert Fico. A magyar és a szlovák miniszterelnök találkozójáról tett közzé videót Deák Dániel a közösségi oldalán.

A szakértő a bejegyzésében hozzátette:

Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel és Alekszandar Vucsics szerb elnökkel találkozik Révkomáromban. A megbeszélésük témája az illegális migráció elleni közös küzdelem lesz, de egyéb kérdéseket is érintenek majd.

A politikusok már megérkeztek a városba, amelyről egy fotót Orbán Viktor is megosztott közösségi oldalán:

A miniszterelnök a fotóhoz azt írta:

együtt küzdünk az illegális migráció ellen!

A szerb elnök az Instagramra azt írta, hogy Szlovákiában ma fontos témák állnak előttük, amelyek Európa és térségünk biztonságát érintik.

Szerbia számára rendkívül fontos a háromoldalú migrációs együttműködés kialakítása a baráti országokkal, Szlovákiával és Magyarországgal, és remélem, hogy a mai találkozó csak az első lépés az együttműködés felé, amely konkrét eredményeket hoz, ahogyan azt Magyarországgal és Ausztriával is tettük

– húzta alá.

Korábban írtuk:

A Szlovákiába tartó repülőről jelentkezett a közösségi oldalán a szerb államfő. Alekszandar Vucsics Szerbia barátjának nevezte a magyar miniszterelnököt.

A szerb elnök az Instagramjára töltött videójában úgy fogalmazott:

Hiszek egy kiváló találkozóban Ficóval és Orbánnal. Ők Szerbia őszinte barátai.

Vucsics elmondta, a migráció kérdése mellett más témákról is egyeztetnek, így Szerbia európai uniós integrációjáról és a gazdasági együttműködésről is. Az elnök bejelentette azt is, hogy hamarosan Orbán Viktor és Robert Fico Belgrádba is ellátogatnak, hogy bilaterális tárgyalásokat folytassanak.