A Fidesz budapesti elnöke felidézte, hogy Karácsony Gergely főtájépítésze szerint a Városliget „gonosz terv és amúgy is hülyeség”.

Bardóczi Sándor szerint „hülyeségre mindig van pénz” és amúgy is „gonosz terv ez”, ezt mondja a tájépítész az új Nemzeti Galéria építéséről, abban a Városligetben, amelyet nemrég a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választottak – mondta.

Megjegyezte, a Városliget pár napja újabb háromezer négyzetméter zöldfelülettel gazdagodott, emellett idén megújult a KRESZ park is. Hamarosan elindul a Magyar Zene Háza mögötti zöldfelület fejlesztése, valamint megkezdődik az új Nemzeti Galéria építése is, „ami tovább fogja gazdagítani a Liget eddig is színes kulturális életét”– sorolta a fideszes politikus.