Jens Rommel a Spiegelnek nyilatkozva arról is beszélt, hogy „nyugtalan időket élünk”, és számos irányból – kívülről és belülről is – veszélyek leselkednek a szabad, demokratikus rendre, és ezek a veszélyek a társadalom mindennapjait is elérik. Ebből adódóan szerinte semmi nem indokolja, hogy lazítani lehetne a készültségen, de biztosított afelől is, hogy a német biztonsági hatóságok nagy erőfeszítéseket tesznek a veszélyek elhárításáért.