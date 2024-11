Cikkünk frissül

ET-főtitkár: a fő prioritás Ukrajna támogatása és az elszámoltathatóság

Az Európa Tanács fő prioritása a továbbiakban is Ukrajna támogatása és Oroszország háború miatti elszámoltatása - mondta el a közmédiának pénteken Alain Berset, az Európa Tanács főtitkára, aki megválasztása óta első alkalommal érkezett Budapestre.

„Egy olyan földrészen élünk, ahol 80 év után ismét kitört a háború, ami instabilitást teremt az egész kontinensen” – magyarázta Berset, aki szerint így nehéz pozitívan tekinteni a gazdasági és társadalmi fejlődés kilátásaira. „Ez világos támadás az értékeink ellen” – szögezte le a főtitkár. Mint fogalmazott, Európa erőteljes értékekre épül, mint a demokrácia, a jogállamiság és az emberi jogok.

Ukrajna támogatása nemcsak Ukrajnáról és a stabilitásról szól, hanem arról is, hogy a saját értékeinket is megerősítjük

– vélekedett a politikus.

Az MTI kérdésére a főtitkár leszögezte, hogy nincs "egyetlen legjobb módja" annak, hogy egy-egy ország hogyan támogassa Ukrajnát.

Azt gondolom, hogy minden ország a maga lehetőségéhez mérten próbál támogatást nyújtani

– mondta, kiemelve, hogy az Európa Tanács számára ennek legfontosabb eleme az elszámoltathatóság.

Kitért arra is, hogy az ET 46 „büszke és egyenrangú” tagból áll, tisztelni kell a sokszínűségüket, de erősnek és egységesnek is kell lenni, amikor ezekről az értékekről van szó.

Nem szabad elfogadnunk, hogy olyan kontinensen kelljen élnünk, ahol az erő és az erőszak a törvény. Ez elfogadhatatlan

– szögezte le a főtitkár. „Világos szabályokra van szükség, amelyeket be kell tartani” – hangoztatta Alain Berset. A politikus kiemelte, hogy az Európa Tanács 2023-as reykjavíki csúcstalálkozóján döntött arról, hogy jegyzéket hoz létre az Ukrajna területén az Oroszországi Föderáció agressziója által okozott károkról és veszteségekről. Kiemelte, hogy az elszámoltatás következő lépése, hogy megalakuljon a kártérítési és jóvátételi igényeket elbírálni hivatott bizottság, és megteremtődjön mindennek a finanszírozási háttere.

A politikus emlékeztetett, hogy Oroszország elszámoltatása a háború kezdeti időszakára vonatkozóan jelenleg is zajlik, mert az ellenségeskedések 2014-es kezdete és a 2022 ősze közötti időszakban elkövetett jogsértéseket az Emberi Jogok Európai Bírósága vizsgálhatja és vizsgálja is.

Az Oroszországi Föderáció 2022 őszén lépett ki az Emberi Jogok Európai Egyezményéből, amely alapján a bíróság ítélkezik. "Erre az időszakra az elszámoltatás minden eszköze és eleme adott" - fogalmazott a svájci diplomata. Alain Berset elmondta, hogy a következő lépések a fontosak, jegyzékbe kell szedni a károkat és veszteségeket, fel kell állítani a jóvátételi bizottságot és meg kell teremteni a finanszírozást a jóvátétel megvalósításához.