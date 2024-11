– A gazdasági növekedéshez többet és jobban kell teljesítenie a cégeknek. Ha a cégvezetés minősége nem javul, nehezen lesz kigazdálkodható a béremelés – tette hozzá. Mint közölte, a kamara ebben minden segítséget megad a vállalkozóknak.

Matolcsy mandátuma lejár, új elnök kell

A miniszterelnök az interjúban kérdést kapott a monetáris helyzettel kapcsolatban is. Mint ismert, Matolcsy György jegybankelnök mandátuma márciusban lejár.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) új elnökének személye kapcsán közölte, hogy ez komoly előkészítést igényel. Jelezte, hogy Matolcsy György kiváló munkát végzett, amiért hálás. A jegybankelnök hőstettének nevezte, hogy kimentette a devizahiteleseket a csapdából. A miniszterelnök szerint hazánk nem áll rosszul közgazdászok tekintetében, a jegybank pedig egy nagyon fontos pontja a gazdaságnak, mivel a stabilitás záloga.

– A sok jó közgazdász közül olyat kerestem, aki helyt tud állni bármilyen nehéz helyzetben. A kormányban és a kormány környékén két ilyen ember van, a pénzügyminiszter és a gazdaságfejlesztési miniszter. A lenyugodtabb embert választottam közülük, Varga Mihály pénzügyminiszert, aki elfogadta a jelölést – ismertette Orbán Viktor.

Varga Mihály lehet a jegybank új elnöke

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy felmerült még az energiaügyi miniszter, Lantos Csaba neve is, és arra is gondolt, hogy a korábban már a jegybank alelnökeként is dolgozó nemzetgazdasági miniszterét, Nagy Mártont is visszaküldhetné a jegybankot vezetni, de végül a kiszámíthatóság lett a döntő faktor, így esett a választása Varga Mihályra.