Magyar Péter a baloldal agresszív hagyományait ápolja

A baloldaltól soha nem állt távol az erőszak, ezt a hagyományt követi a Tisza Párt elnöke is. Ékes példa erre Magyar Péter agresszív, lekezelő és arrogáns viselkedése, amit minap Pécsen tanúsított a kormánypártok kommunikációs igazgatójával szemben. Sőt Magyar rá is tett egy lapáttal a durva stílusra: nem csupán verbális, de fizikai erőszakot is alkalmazott – hívja fel a figyelmet a Magyar Nemzet cikke.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Forrás: MTI Fotó: Hegedüs Róbert

Magyar Péter tegnap a pécsi gyermekotthon előtt keveredett heves vitába az intézmény előtt rá váró Menczer Tamással és Fülöp Attilával, a Belügyminisztérium államtitkárával. A Tisza Párt vezetője ezúttal nem állt meg a verbális agressziónál, durvább eszközökhöz nyúlt – ezt bizonyítja a az a videó, amit a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé. Az agresszív viselkedés, a politikai ellenfél megfélemlítésének kísérlete az elmúlt években többször is tapasztalható volt az ellenzéki oldalon. – hívja fel a figyelmet a cikk, amely csokorba gyűjtötte az ezeket demonstráló emlékezetes eseteket.

Botrány az Országgyűlésben Felidézik az ominózus esetet, amikor 2018. december 12-én az MSZP, a DK és a Párbeszéd képviselői elfoglalták az elnöki pulpitushoz vezető lépcsőt, hogy így akadályozzák meg az ülés megnyitását és a munka törvénykönyvének módosítását. Miután Kövér László hiába kérte az elnöki emelvényt és a szónoki pulpitust elálló ellenzéki képviselőket, hogy a rendzavarást hagyják abba, a házelnök végül a saját helyéről nyitotta meg az ülést, amelynek levezetésével Latorcai Jánost bízta meg, aki szintén nem jutott fel a pulpitusra. Közben az ellenzéki képviselők szirénáztak, fütyültek, lármáztak. Az LMP-sek papírokat szórtak a karzatról. Az ellenzék később hangosan kifütyülte Áder János köztársasági elnököt is. Az Országházon kívül is folytatták a rendzavarást, a Jobbik hídfoglalásos vonulásba kezdett, számos, Soros Györgyhöz köthető csoport pedig a Kossuth téri tüntetésre mozgósított az internetes oldalakon. Kora este a tüntetők a Lendvay utcai Fidesz-székházhoz vonultak, ahol áttörtek a rendőrökön, és páran elkezdtek felmászni az épületre. Erőszak és füstgránát dobálása a Parlament előtt Az indulatok az utcán is elszabadultak, a tüntés erőszakba torkollt, az Országházat védő rendvédelmi erők felé folyamatosan repültek az üvegek, petárdák és füstbombák, sőt az ország karácsonyfáját sem, és a rászoruló gyerekeknek adományozott szánkókat is összetörték – idézi fel a cikk.

Az erőszakos tüntetők között volt a Momentum akkori elnöke, Fekete-Győr András és párttársa, Szarvas-Koppány Bendegúz, akik füstgránűttal dobálóztak. Azóta mindkét politikust jogerősen elítélte a Fővárosi Ítélőtábla. Hivatalos személy elleni erőszak miatt felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtották Fekete-Győr Andrást és Szarvas-Koppány Bendegúzt is – olvasható a cikkben, amely a Komjáthi-féle botrányra is emlékeztet.

