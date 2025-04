Műtrágyakartell: újraszámolják, mekkora büntetést kell Bige László cégének fizetnie

Feltételezések szerint a cég helyzetével függhet össze az is, hogy másik, szintén nem cáfolt lapinformáció szerint Bige nemrégiben legalább százmillió forinttal támogatta Magyar Péteréket.

A milliárdostól nem idegenek a politikai játszmák: korábban Márki-Zay Pétert, az Orbán-kormány akkor legerősebb aktuális politikai ellenfelét is támogatta, aki nyilvánosan ismerte el, hogy 10 millió forintnál is többet kapott tőle a kampányára, és egy hatvanmillió forintos kutatást is kifizetett helyette.