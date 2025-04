Szijjártó Péter: újabb elvakult háború- és Ukrajna-párti kezdeményezéseket jelentett be Brüsszel

„Mi, magyarok egyetlen háborúpárti javaslatot sem támogattunk, és nem is fogunk támogatni a jövőben sem, így ennek az új, masszív háború- és Ukrajna-párti csomagnak egyetlen egy javaslatát sem támogatjuk, mert ezek a javaslatok egyértelműen meg akarják hosszabbítani a háborút, és veszélyt hoznának Európára, veszélyt hoznának Magyarországra” – figyelmeztetett.

A miniszter érintette azt is, hogy csaknem kivétel nélkül az összes tagállam és Brüsszel is erős nyomást gyakorol a magyar kormányra Ukrajna gyors csatlakozása érdekében. „Azt akarták tehát a mai napon, hogy adjuk be a derekunkat, függetlenül attól, hogy mennyi veszélyt jelent Magyarországra és az Európai Unióra, és függetlenül attól, hogy a magyar nemzeti közösség jogait továbbra is folyamatosan megsértik Ukrajnában” – mutatott rá. „Világossá tettem, hogy ebben a kérdésben csak a magyar emberek dönthetnek. Itt azt akarják elérni, hogy Brüsszel a magyar emberek feje fölött dönthessen. Ebben nagy szerepet szánnak az Európai Néppárt magyarországi tagpártjának is (…) A Tisza Párt, az Európai Néppárt magyarországi tagpártja, Manfred Weber pártjának magyarországi tagpártja Brüsszel hangját, és nem a magyar emberek hangját képviseli” – jelentette ki.

A magyar emberek az ezzel kapcsolatos álláspontjukat április és május folyamán majd a véleménynyilvánító szavazáson mondhatják el. Lassan megérkeznek az első szavazólapok. Arra kérek minden magyar embert, hogy mondja el a véleményét egy X-szel arról, hogy támogatja-e vagy sem Ukrajna európai uniós tagságát

– mondta.