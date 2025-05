Orbán Viktor volt az első, sokáig az egyetlen Európában, aki azt mondta, békét akar (videó)

Menczer Tamás szerint a miniszterelnököt az is igazolta, hogy már nem csak ő akar békét A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: most már Európában is többen vagyunk, például ott vannak a szlovákok, és Amerikában is egyre inkább a békepártiak kerülnek előtérbe.

Orbán Viktornak, ahogy szokták mondani, nem igaza van, hanem igaza lesz

– jelentette ki a Menczer Tamás.

A videóban elhangzottak alapján a politikus világossá tette: sem a gazdasági nehézségek, sem az infláció alakulása nem rendítette meg a bizalmát a kormányfőben vagy a gazdasági miniszterben. Menczer Tamás szerint a háborús időkben is csak a béke melletti következetes álláspont az egyetlen helyes irány.