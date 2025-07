Gulyás Gergely: eldöntötte a kormány a háromszázalékos otthonteremtési hitel részleteit (élő)

A kormány emellett arról döntött, hogy kiterjeszti az élelmiszerüzletek támogatását az 5 ezer fő alatti településekre. A programban 3 millió forintos támogatásra lehetett pályázni. A pályázat részeként majdnem kétezer településről, összesen 4 milliárd forintnyi támogatási kérelem érkezett.

– A támogatás valamennyi igénylő meg fogja kapni, az ehhez szükséges forrást biztosítja a kormány – emelte ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter,

Ursula von der Leyen vámmegállapodása ellentétes Európa érdekeivel

Gulyás Gergely kitért az unió és az USA között nemrég kötött vámmegállapodásra is. Szerinte a vámmegállapodás ellentétes Európa érdekeivel, állította: ha Magyarország a saját nevében tárgyalhatott volna, akkor sokkal jobb megállapodást tudott volna kötni. Kiemelte: a befektetési politika ráadásul egyértelműen tagállami hatáskör, megbízás nélküli ügyvitel történt az Európai Bizottság részéről, hogy európai befektetéseket is ígért Trumpnak. Olyan kötelezettséget is vállalt, amelyet nem áll módjában betartani.

Vitályos Eszter kormányszóvivő ezután felsorolta az elmúlt időszakban történt fejlesztéseket, majd a kérdések következtek. Az első kérdés a vámmegállapodás kapcsán érkezett, miszerint az érinti Ukrajnát is. A tárcavezető emlékeztetett: több mint 700 milliárd értékű beszerzésre vállalt kötelezettséget az unió, ennek részeként amerikai fegyverek vásárlásra is költene az unió, amelyeket Ukrajnába szállítanának.

A minisztert arról kérdezték ezután, hogy Kulja András lemondta az MCC Feszten tervezett vitát Takács Péter egészségügyi államtitkárral. – Nincs ebben semmi meglepő, a Tisza Párt a hazugság és a jellemtelenség pártja – mutatott rá Gulyás, majd hozzátette: Kulja Andrást azért léptették vissza, mert a korábbi ATV-s vitában Takács Péter felmosta vele a padlót.

Röviden szó volt arról is, hogy szerte az unióban gazdatüntetések voltak az unió tervezett agrárreformja ellen. Gulyás emlékeztetett: amíg a mezőgazdasági bizottságban vita volt a kérdésről, addig Magyar Péter kenuzott. Kijelentette: az ügyben Magyarország világos érdeke, hogy az unióban a korábbi agrártámogatási rendszer változatlan maradjon.