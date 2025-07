Hazaszeretet 2 órája

Kiderült, melyik Orbán Viktor kedvenc emojija

A miniszterelnök legújabb Facebook-videójában árulta el, mely emojik állnak hozzá a legközelebb. A választás jól tükrözi Orbán Viktor hazaszeretetét és nemzeti elköteleződését – ezek az értékek eddig is meghatározták megszólalásait, most pedig emojikban is visszaköszönnek.

Orbán Viktor kedvenc emojijairól beszélt legújabb Facebook-videójában Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor kedvenc emojija a magyar zászló és a szív – derült ki a közösségi oldalára feltöltött friss videójából. A kormányfő indoklása egyszerű, mégis sokatmondó volt: Mert pont ilyenek vagyunk. A miniszterelnök ezzel is a hazaszeretetét és a nemzeti összetartozás fontosságát hangsúlyozta – most épp három jól ismert szimbólum segítségével.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!