Szijjártó Péter: a kormány három ukrán katonai vezető szankciós listára helyezését kezdeményezte

Szijjártó Péter arról számolt be, hogy immár az Európa Tanács által is igazolt tény, hogy Ukrajna utcáin valódi embervadászat zajlik, hiszen a szervezet emberi jogi jelentése is leírja, hogy a kényszersorozások során előfordul, hogy megverik és megkínozzák azokat, akik nem akarnak bevonulni a hadseregbe, akik nem akarnak részt venni az értelmetlen öldöklésben.

Sajnos az elmúlt hónapokban számos ilyen videó került nyilvánosságra. Sokkoló az, ahogyan az ukrán kényszersorozók bánnak az emberekkel, és legalább ennyire sokkoló az, ahogyan az európai politikai vezetők félrefordítják a fejüket ezen elfogadhatatlan helyzet láttán

– mondta.