Szijjártó Péter: kitiltottak három ukrán vezetőt Magyarországról

Ilyenkor szeret a nemzetközi közvélemény is, a liberális politika is hibásokat keresni. Na, most segítek nekik. Nem mi vettük el az ukránok kisebbségi jogait itt Magyarországon. Nem mi állítottuk le tavaly az olajszállításokat. Nem Magyarországon gyújtogatnak ukrán templomokat. Nem ukrán ember halt bele magyar sorozásba