Tegnap, 19:02
A gyerekekre nem a plakát a veszélyes, hanem a háborúpártiak (videó)
Menczer Tamás szerint nem a plakátok veszélyesek a gyerekekre, hanem a háború kiterjedése.
Forrás: Anadolu via AFP
Fotó: Diego Herrera Carcedo
– A gyerekekre tudja, mi a veszélyes? A háború a veszélyes – fogalmazott Menczer Tamás, aki a közösségi oldalán osztotta meg az RTL-nek adott interjúja egy részletét. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint az lenne a gyerekekre veszélyes, ha a háború kiterjedne, és harmadik világháborúvá alakulna.
Mi ez ellen vagyunk
– tette hozzá.
Nem a plakát veszélyes a gyerekekre, hanem a háborúpártiak, és azok, akik a háborút három éve szítják
– húzta alá Menczer.
