Alaszkai csúcs: a Trump–Putyin-találkozó megrengette a világot

Trump és Putyin rendkívül produktív csúcstalálkozót zártak, de a háború befejezéséhez még nem értek oda – idézte az amerikai Fox News televíziós csatorna beszámolóját az amerikai és az orosz elnök egyeztetéséről a Magyar Nemzet.

Donald Trump amerikai (b) és Vlagyimir Putyin orosz elnök közös sajtótájékoztatóra érkezik az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai-orosz csúcstalálkozón az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én

Fotó: Jae C. Hong / Forrás: MTI/AP

Trump világossá tette, hogy reméli, a következő lépés Zelenszkij és Putyin személyes találkozója lesz, bár nem világos, hogy történt-e előrelépés a találkozó megvalósítása érdekében – fogalmazott a Fox News.

A CNN természetesen kritikusan úgy fogalmazott, hogy „konkrét megállapodás nélkül ért véget a Trump–Putyin-csúcstalálkozó”, míg