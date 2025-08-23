augusztus 23., szombat

Hihetetlen

2 órája

Alig várja Magyar Péter szakértője a káros uniós agrárreform bevezetését

Címkék#zöldbáró#Raskó#EU

Raskó György helyesnek tartja az uniós támogatási rendszer olyan átalakítását, amely hátrányosan érintené Magyarországot.

MW
Forrás: Facebook

Raskó György, a Tisza Párt egyik legfontosabb tanácsadója szerint igazságos az uniós agrártámogatások rendszerének 2028-as tervezett átalakítása, miközben ő is elismeri, hogy Magyarországot hátrányosan érintené a változás - írta a Magyar Nemzet.

20250413_180142_HBCP6889
Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

Magyar Péter bizalmi embere az ATV Start című műsorában arról beszélt a minap, hogy a következő pénzügyi ciklusban az EU kiegyenlítené a mezőgazdasági támogatások rendszerét, amelyben jelenleg például egy francia gazda közel háromszor annyi földalapú támogatást kap, mint például egy bolgár.  Megjegyzendő:

 a Raskó által említett példát – amellyel a támogatási szisztéma igazságtalanságát igyekezett alátámasztani – árnyalja, hogy a francia átlagbér két és félszerese a bolgárnak. 

Mivel hazánk a közép-kelet európai régióban eddig a legmagasabb összeget kapta, Raskó szerint itthon abszolút értékben nem változna a föld alapú uniós támogatások mértéke. Ám a zöldbáró úgy vélte: azzal, hogy a teljes összeg csökkenne, hazánk is megérezné a változást. Ráadásul a beszélgetés egy korábbi pontján hosszasan fejtegette: rendszerszintűvé váltak a magyar mezőgazdaságot sújtó, jelentős aszálykárok, ami komoly beruházásokat tenne szükségessé. Így például Raskó szerint 

a gazdáknak a földjeik jelentős részén – akár 50 százalékán – fel kellene hagyniuk a műveléssel, és a fennmaradó részen kellene megtermelniük ugyanazt a mennyiséget. 

Ennek nyilván komolyabb anyagi feltételei is lennének, ám a zöldbáró nem említette, hogy ezekhez miként juthatnának hozzá a gazdák.

A teljes cikkért kattintson IDE. 

 

