Stílustalanság

2 órája

Az ukrán külügyminiszter is fenyegeti Magyarországot

Címkék#Szijjártó Péter#Andrij Szibiha#Ukrajna

Az ukrán külügyminiszter Szijjártó Péternek válaszolt rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban. A kijevi külügyér mintha Brüsszellel egyeztetett volna Magyarország letámadásában. Zelenszkij után külügyminisztere is fenyegeti Magyarország energiabiztonságát. Szijjártó Péter ezt nem hagyta szó nélkül.

MW
Az ukrán külügyminiszter is fenyegeti Magyarországot

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter

Forrás: The Yomiuri Shimbun via AFP

Fotó: Takumi Harada

Zelenszkij ukrán függetlenség napi, Magyarországot és a magyar energiabiztonságot ért fenyegetése után, melyről a Magyar Nemzet is beszámolt, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólította az ukrán elnököt, hogy az hagyjon fel hazánk fenyegetésével. Erre válaszul Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter, a diplomáciai írott és íratlan szabályaitól, rendkívül távol álló, lekezelő módon esett neki a magyar kollégájának az X-en. 

Mint fogalmazott:

Magyarosan fogok válaszolni! Nem kell megmondanod az ukrán elnöknek, hogy mit tegyen vagy mondjon, és, hogy mikor! Ő Ukrajna elnöke, nem Magyarországé! Magyarország energiabiztonsága a saját kezetekben van. Diverzifikálj és válj függetlenné Oroszországtól, mint Európa többi része.

Szibiha stílusa arról tanúskodik, hogy a minden téren kiszolgáltatott, és a háborúban vesztésre álló Ukrajna vezetése, továbbra is fordítva ül a lovon, és Zelenszkijt a világ urának képzelve próbál meg szuverén országokat utasítgatni, annak ügyeibe beleszólni. Az is látszik, hogy a magyarellenes politikájával Kijev összejátszik Brüsszellel. 

Zelenszkij volt képviselője szerint az ukrán elnök terrorista eszközöket vet be. Hogy mire gondol pontosan, itt olvashatja el.

Szijjártó Péter egyértelmű választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

„Hagyják abba az energiabiztonságunk elleni támadásokat! Ez nem a mi háborúnk!”

– írta az X-en Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, azután, hogy az ukrán kollégája rendkívül sértő, a diplomáciától távol álló stílusban esett neki, számolt be róla a Magyar Nemzet.

 

