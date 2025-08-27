Bizonytalanságot hozna a magyar családok életébe a Tisza-csomag

– A kiszivárgott Tisza-csomag tervei valóban komoly aggodalomra adnak okot: az szja drasztikus emelése nemcsak a magasabb jövedelműeket érintené, hanem a középosztályt és az átlagos keresetű családokat is, akik így havonta érezhetően kevesebb pénzből gazdálkodhatnának – mondta Király Nóra a Magyar Nemzet kérdésére.

Mint a napilap megírta, kedden nyilvánosságra került Magyar Péterék adótervezete,

amelyből kiderül, hogy háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek, és kilátásba helyezték azt is, hogy felülvizsgálják és szűkítik az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.

A Fiatal Családosok Klubjának (Ficsak) alapítója szerint különösen veszélyes a családi adókedvezmények szűkítésének szándéka.