Vágyvezérelt ellenzék

Tegnap, 11:36

Deutsch Tamás csattanós választ küldött Magyar Péternek és a balos médiának

Címkék#Márki-Zay Péter#sajtó#média#ellenzék#Deutsch Tamás

A Magyar Nemzet cikke szerint a baloldali tömegmanipulációs kísérlet bevett szokás a választások előtt, ráadásul nem csak külföldön.

MW
Deutsch Tamás csattanós választ küldött Magyar Péternek és a balos médiának

Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti delegációvezetője

Forrás: MTI

Fotó: Lakatos Péter

Deutsch Tamás szerint ismét beindult az ellenzék vágyvezérelt nagyotmondása – írja a Magyar Nemzet.

A Megváltó Péterek mindig nagyon esélyesek, vezetnek is a közvélemény-kutatásokban és akkora, de akkora kihívást jelentenek az Orbán-rendszernek, mint ide Lacháza. Nincs új a nap alatt a vágyvezérelt ellenzéki nagyotmondásban, hazudozásban

– írta a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőcsoportjának vezetője a Facebook-oldalán.

Deutsch Tamás képernyőfotókat posztolt, amelyben az látható, ahogyan a nemzetközi sajtó az egekbe emeli Márki-Zay Pétert a 2022-es parlamenti választások előtt, pontosan úgy, ahogyan most Magyar Péterrel teszik.

A Magyar Nemzet cikke szerint ez egyébként egy bevett jelenség a választások előtt a hazai sajtónál is. A mai telexes gárdával működő Index 2017-ben például egy olyan cikket közölt Fekete-Győr Andrásról, amelynek azt a címet adták, hogy Egy magyar fiatal, akitől megijedt az egész Orbán-kormány.

További részletekért kattintson.


 

