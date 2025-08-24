augusztus 24., vasárnap

Bővülnek a Digitális Állampolgárság alkalmazás szolgáltatásai (videó)

A miniszterelnök főtanácsadója vasárnap a Facebook-oldalán fontos újdonságokat közölt. „A Digitális Állampolgárság alkalmazás QR-kódjával már egyes bankok, biztosítók, közmű- és távközlési szolgáltatók felületére is be lehet lépni; a csatlakozás folyamatos, hamarosan még több szolgáltató válik elérhetővé” – közölte Nyitrai Zsolt.

Nyitrai Zsolt fontos újdonságokat közölt a Digitális Állampolgárság alkalmazásról

Forrás: MTI

Fotó: Máthé Zoltán

Nyitrai Zsolt a bejegyzésben közzétett videóban hangsúlyozta: a digitális ügyintézés újabb területeken lett egyszerűbb.

Így mostantól nemcsak 

  • az adóbevallás, 
  • vagy az orvosi leletek érhetőek el könnyebben, 
  • hanem a bankszámlánk, 
  • a biztosításaink és az előfizetéseink is 

– mondta.

Minden, amit korábban több lépésben kellett intézni, „most egyetlen kattintásra van” – fogalmazott Nyitrai Zsolt, arra buzdítva, hogy mindenki töltse le a Digitális Állampolgárság alkalmazást.

