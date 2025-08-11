Már lehet regisztrálni a Digitális Polgári Körök országos találkozójára

„Már több mint 56 ezren vagyunk tagjai a Digitális Polgári Köröknek! Itt az idő, hogy az online tér után személyesen is találkozzunk a DPK-k első országos találkozóján, szeptember 20-án, 12 órakor a Papp László Arénában!” – írta közösségi oldalán hétfő délelőtt egy posztjában Menczer Tamás. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kommentben hozzátette: a szeptember 20-i eseményre kizárólag a DPK-k tagjait várják. A politikus egyúttal részvételi szándékuk regisztrálására is megkérte az érdeklődőket.

A budapesti sportlétesítményben megrendezendő esemény ingyenes lesz, a DPK-k honlapján a szervezők megjegyzik, hogy a férőhelye száma limitált, ezért túljelentkezés esetén a helyeket kisorsolják. A programmal kapcsolatban azt ígérik: „Beszédek, zene, szellemi kiállítótér – minden lesz, amitől egy délután jó lehet.”

Orán Viktor a Digitális Polgári Körökről: