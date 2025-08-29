augusztus 29., péntek

Átver a Tisza

28 perce

Elmenekültek a sajtó elől a tiszások – már a gyerekek sem érdeklik őket

Címkék#Tisza-sziget#Dálnoki Áron#Magyar Nemzet

Tanszergyűjtést szervezett Dálnoki Áron az óbudai Tisza-szigetekkel a fővárosi Pethe Ferenc térre pénteken délutánra.

MW
Elmenekültek a sajtó elől a tiszások – már a gyerekek sem érdeklik őket

Fotó: Kurucz Árpád

„Hamarosan kezdődik az iskola, de sajnos nem minden gyermek indulhat egyenlő esélyekkel. Sok családnak nagy terhet jelent a tanszerek beszerzése, ezért összefogunk, hogy segítsünk! Minden apró segítség számít. Egy füzet, egy toll vagy akár egy táska is hatalmas örömet okozhat egy gyermeknek. Gyere el, és tegyünk közösen azért, hogy minden kisdiák mosollyal és reménnyel vághasson neki az új tanévnek!” – írta Dálnoki Áron ahhoz a Facebook-eseményhez, amit ő szervezett az óbudai Tisza-szigetekkel - vette észre a Magyar Nemzet.

A gyűjtést a fővárosi Pethe Ferenc térre hirdették meg pénteken délután 3 órára. Az esemény érdekelte a sajtót – így a Magyar Nemzetet is.

A napilap a Tisza Párt néhány napja tartó folyamatos ámokfutásáról szerette volna megkérdezni Dálnoki Áront, a Tisza-adó atyját.

Csakhogy délután háromkor még senki sem volt a téren. Egy perccel később azonban megjelent egy asszony, aki, miután meglátta az újságírókat, telefonált néhányat, és eltűnt a helyszínről. A Magyar Nemzet munkatársa előtte még tudott néhány szót váltani vele, de a nő csak azt ismételgette, hogy nem nyilatkozhat.  

Kérdésére, hogy ez központi utasítás-e azt válaszolta, hogy igen, nyilatkozatstop van. Annyit még elmondott, hogy vannak kijelölt emberek, akik beszélhetnek a sajtónak. A napilap munkatársa Ilyennek gondolta az esemény szervezőjét, de

Dálnoki az összes aktivistájával együtt szégyenteljesen megfutamodott, így aztán őt sem lehetett kérdezni.

A teljes cikkért kattintson. 

