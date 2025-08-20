Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt, esküt tettek az új tisztek

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység – számolt be róla az MTI.

A nemzeti lobogó felvonása a budapesti Kossuth Lajos téren

A ceremónián Sulyok Tamás mellett Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai vettek részt.

Esküt tettek az új honvédtisztek

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek tették le esküjüket.

– Aki most esküt tesz, nemcsak a jelenben cselekszik, hanem a jövőért, az előttünk álló időkért vállal felelősséget, nem csupán önmagáért, hanem magyar emberek millióiért – mondta Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

A vezérkari főnök az esküt tevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében azt mondta:

államot alapítani egy nemzet történelmének legnagyobb tettei közé tartozik, de az államot megtartani, védelmezni és megújítani a mindennapok kötelessége.

– Mi, katonák pedig továbbvisszük ezt a nemes küldetést. Mert a haza gondolata nem velünk született, de a szolgálat eszméje, amely a szülőföld jövőjét is jelenti, a mi kezünkben van – emelte ki.

Hozzátette: 21. századi haditechnikával, elhivatott katonákkal, megfelelő kiképzéssel és felkészítéssel valóban ütőképessé teszik a Magyar Honvédséget.

Programok sora várja az ünneplőket a fővárosban

Az államalapítás és Szent István király emlékére augusztus 20. hivatalos állami ünnep. Országszerte ünnepségeket, kenyérszentelést és számos más rendezvényt szerveztek.

