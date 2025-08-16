1 órája
A Publicus szerint is vezet a Fidesz az egyéni választókerületekben
A Magyar Nemzet arról ír, hogy a baloldali Publicus Intézet igazgatója tévéműsorban ismerte el, hogy a méréseik szerint vezet a kormánypárt. Helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben – jelentette ki Pulai András.
Helyi szinten, az egyéni választókerületekben a Fidesz vezet a Tiszával szemben – idézte a baloldalinak mondható Publicus Intézet igazgatójának, Pulai Andrásnak a Klikk TV Mélyvíz című műsorában elhangzott kijelentését a Magyar Nemzet.
Az intézet igazgatója elmondta, hogy
érdemi eltérést tapasztalnak a helyi és az országos szintű kutatási eredmények között, s csak országosan mérnek Tisza-előnyt.
Ráadásul az igazgató a helyi méréseiket nevezte pontosabbnak, ugyanis szavai szerint országosan
„kicsikét felül van mérve a Tisza”, s csak a párt „ hype-jának” köszönhető a jobb eredmény.
A lap felhívja a figyelmet arra, hogy a mérések eredményei és Pulai beismerése egybevág Orbán Viktor miniszterelnök Tusnádfürdőn tett kijelentésével, miszerint
jelenlegi állás szerint 80 egyéni mandátumot nyernének el a kormánypártok.