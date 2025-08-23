58 perce
Fordulat az Északi Áramlat ügyében
A robbantásokról a Biztonsági Tanács rendkívüli ülésén tárgyalnak majd, amelyet Moszkva kezdeményezett.
Oroszország kezdeményezte az ENSZ Biztonsági Tanácsának soron kívüli összehívását az Északi Áramlat gázvezetékek felrobbantása ügyében – közölte Dmitrij Poljanszkij, az orosz ENSZ-nagykövet első helyettese - írta a Magyar Nemzet.
A közösségi médiában péntek este megjelent üzenetében hangsúlyozta: a testület augusztus 26-án ül össze Panama elnökletével, ahol Moszkva napirendre tűzi a robbantás körülményeit és a német nyomozás szerinte „elhúzódó és átláthatatlan” jellegét.
A vizsgálat középpontjában álló ukrán férfit, Szerhij Kuznyecovot a bolognai fellebbviteli bíróság döntése nyomán tartóztatták le. A határozat értelmében szeptember 3-án döntenek kiadatásáról. A férfi ugyanakkor tagadja a vádakat, azt állítva, hogy a 2022. szeptember 26-i szabotázs idején Ukrajnában tartózkodott.
Elmondása szerint Olaszországba családi okból érkezett, és tiltakozik az esetleges kiadatása ellen.
A hatóságok szerint Kuznyecov egy csoport tagjaként robbanószerkezeteket helyezett el a Balti-tenger mélyén futó vezetékeken, Bornholm szigetének közelében. A nyomozás eddigi eredményei alapján a csapat egy Rostockból induló vitorlás jachttal érte el a helyszínt, amelyet egy német cégtől béreltek közvetítők révén, hamis okmányokkal.
