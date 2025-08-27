3 órája
Bizonyítékokat találtak a migráns által megggyilkolt holland lány ügyében
Zajlik a nyomozás a migráns által brutálisan meggyilkolt fiatal holland lány ügyében. A nyomozók a migránstábortól nem messze találtak megdöbbentő bizonyítékokat. A liberális sajtó eközben igyekszik a tényekről, a valóságról elterelni a figyelmet, és úgy tenni, mintha a migráció és a bűnözés között nem lenne kapcsolat.
Felirat a meggyilkolt holland lány, Lisa emlékére
Forrás: ANP via AFP
Fotó: Ramon van Flymen
Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a brutálisan meggyilkolt holland lány ügyében folyó nyomozás során. A hírek szerint mindkét tárgy a támadóhoz tartozott és egy migránstábor közelében találták – írja a Magyar Nemzet a Dutch Newsra hivatkozva.
A rendőrség ugyanakkor nem akarta megerősíteni az értesülést, hogy a 22 éves gyanúsított valóban a város délkeleti részén lévő táborban lakott-e.
A 17 éves Lisa halála sokkolta az országot. A fiatal lány Amszterdamban egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A lánynak azonban már csak a holttestét találták meg egy árokban a hatóságok.
A fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit, a támadás másnapján egy SWAT-egység fogta el egy migránstáborban
– idézi fel a drámai esetet a cikk, amely arról is beszámol, hogy a migránstábor tényét elhallgatja a sajtó.
A migránsbűncselekmények és a bevándorlás kéz a kézben jár
A migrációs válság kitörése óta érzékelhető az, hogy a nyugati nyilvánosságban igyekeznek eltitkolni, hogy a bevándorlás és a bűnözés növekedése kéz a kézben jár – mondta a lapnak Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője. A szakértő emlékeztetett arra, hogy 2015-ben, amikor Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy az ellenőrizetlen migráció ezt fogja eredményezni, akkor kinevették és hazugsággal vádolták.
Az azóta egyre több helyen lévő no-go zónákat is letagadták a nyugat-európai városokban, mára azonban az elmúlt tíz évben ez az európai nyilvánosságban evidencia lett, és Orbán Viktor akkori figyelmeztetése beigazolódott.
Deák Dániel hozzátette:
Az, hogy az ilyen erőszakos és megdöbbentő esetekről nem számolnak be, és sok esetben nem jelölik meg, hogy migrációs hátterű elkövetőről van szó, a balliberális globalista sajtóban azt mutatja, hogy a liberális véleménybuborék igyekszik a tényekről, a valóságról elterelni a figyelmet, és úgy tenni, mintha a migráció és a bűnözés között nem lenne kapcsolat.