Bizonyítékokat találtak a migráns által megggyilkolt holland lány ügyében
Zajlik a nyomozás a migráns által brutálisan meggyilkolt fiatal holland lány ügyében. A nyomozók a migránstábortól nem messze találtak megdöbbentő bizonyítékokat.
Felirat a meggyilkolt holland lány, Lisa emlékére
Forrás: ANP via AFP
Fotó: Ramon van Flymen
Egy kést és egy telefont is találtak a rendőrök a brutálisan meggyilkolt holland lány ügyében folyó nyomozás során. A hírek szerint mindkét tárgy a támadóhoz tartozott és egy migránstábor közelében találták – írja a Magyar Nemzet a Dutch Newsra hivatkozva.
A rendőrség ugyanakkor nem akarta megerősíteni az értesülést, hogy a 22 éves gyanúsított valóban a város délkeleti részén lévő táborban lakott-e.
A 17 éves Lisa halála sokkolta az országot. A fiatal lány Amszterdamban egy barátaival töltött este után tartott hazafelé, amikor egy férfi követni kezdte, ő pedig hívta a rendőrséget. A lánynak azonban már csak a holttestét találták meg egy árokban a hatóságok.
A fő gyanúsítottat, egy 22 éves migráns férfit, a támadás másnapján egy SWAT-egység fogta el egy migránstáborban
– idézi fel a drámai esetet a cikk, amely arról is beszámol, hogy a migránstábor tényét elhallgatja a sajtó.
