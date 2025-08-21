2 órája
Európára is veszélyt jelenthet az Ukrajnában tomboló kanyarójárvány
Ukrajnában idén már több mint 1200 kanyarós megbetegedést jegyeztek fel az egészségügyi hatóságok, míg tavaly mindössze 70 esetet regisztráltak. A betegek mintegy háromnegyede gyermek. A szakértők szerint a járvány gyors terjedésének hátterében az áll, hogy az országban rendkívül alacsony, mindössze 44 százalékos az átoltottsági arány. A probléma nemcsak Ukrajnát érinti: amennyiben az ország csatlakozik az Európai Unióhoz, a fertőző betegség az uniós tagállamokra is komoly kockázatot jelenthet.
Illusztráció
Forrás: AFP
Az ukrán egészségügyi minisztérium helyettes vezetője, Ihor Kuzin közölte: jelenleg a kanyaró jelenti Ukrajna első számú egészségügyi fenyegetését. Mint mondta, a megbetegedések többsége – mintegy 900 eset – gyermekeknél fordult elő, adta hírül az Origo a ZN.UA cikkére hivatkozva.
Kuzin hangsúlyozta, hogy védőoltás hiányában tízből kilenc gyermek biztosan elkapja a kanyarót. A helyzet különösen aggasztó Kijev, Odessza és Ivano-Frankivszk megyékben, ahol az átoltottság a legalacsonyabb.
A szakértők arra is figyelmeztetnek, hogy nemcsak Ukrajnában, hanem az Európai Unióban és világszerte is emelkednek a megbetegedési adatok. A kanyaró az egyik legfertőzőbb ismert betegség, különösen gyorsan terjed zárt közösségekben, például iskolákban vagy óvodákban – írták.
Az ukránok többsége a korrupciótól tart a háborús újjáépítés folyamataiban
A WHO ajánlása szerint a járványok elkerüléséhez legalább 95 százalékos átoltottság szükséges, Ukrajnában azonban ennek csak kevesebb mint a fele valósult meg.
A kanyaró (measles) az egyik legfertőzőbb vírusos betegség, amely főként gyerekeket érint, de felnőtteknél is veszélyes lehet. Cseppfertőzéssel terjed, lappangási ideje 10–14 nap, ezalatt a beteg tünetmentes, de már fertőzhet.
Tünetei a magas láz, köhögés, orrfolyás, kötőhártya-gyulladás, majd jellegzetes vörös kiütések, amelyek az arcról indulnak és szétterjednek a testen. Súlyos szövődményei lehetnek, például tüdőgyulladás vagy agyvelőgyulladás.
A betegség ellen az MMR-vakcina nyújt védelmet. A szakértők hangsúlyozzák: a kanyaró nem tűnt el, és csak a magas átoltottság akadályozhatja meg az újabb járványokat.