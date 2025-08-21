A Poltavai régióban egy férfit próbáltak elvinni a katonai toborzóközpont munkatársai, miközben az illető éppen munkába tartott. Szemtanúk szerint a TCK emberei gázspray-t is bevetettek, miután a járókelők közbeléptek az incidensnél. Az eset újabb példája annak, hogy Ukrajnában a frontra próbálnak vinni mindenkit, aki mozgósítható – adta hírül a lap.

Egy újabb, a lakosság körében felháborodást kiváltó kényszersorozásos esetről is beszámolnak.

Horishni Plavniban

egy ukrán toborzóiroda emberei megpróbáltak elhurcolni egy munkába igyekvő férfit. A szemtanúk arról számoltak be, hogy a támadók könnygázt is alkalmaztak.

A járókelők közbeavatkozásának köszönhetően a férfi megmenekült. Az incidens komoly felháborodást váltott ki a város lakói között.

