Brutális ukrán fellépés
1 órája
Egy fiút bántalmaztak, miközben az apját elhurcolták a kényszersorozók (videó)
Egy tinédzser megpróbálta megakadályozni, hogy apját a frontra vigyék Ukrajnában. A kényszersorozók azonban nem kímélték: a fiatal fiút bántalmazták.
Ukrán hadsereg felderíti a harcképes korú férfiakat Harkivban
Forrás: AFP
Újabb videó tanúskodik a kényszersorozók brutalitásáról Ukrajnában. Ezúttal egy tinédzsert vertek meg a toborzók, aki megpróbálta megakadályozni, hogy az apját a frontra hurcolják – adta hírül a Magyar Nemzet.
A közösségi médiában terjedő poszt szerint az eset Kovelben történt.
A tinédzsert először állkapcson ütötték, majd hátulról is rátámadtak.
2025.08.16. 14:15
Kényszersorozás: nem szűnik az embervadászat brutalitása Ukrajnában
