Kocsis Máté: a Zebra fog harcolni az áhírek ellen

„A zebra lett a liberális álhírgyártás ikonikus alakja az elmúlt időszakban, ezért a zebra fog harcolni az álhírek ellen” – mondta Kocsis Máté a közösségi oldalán megosztott videóban.

A politikus szerint a célja, hogy „lelegelje” az álhíreket a magyar médiatérből, így tisztább és valósághűbb tájékoztatás valósulhasson meg.