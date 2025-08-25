1 órája
Kocsis Máté: választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek
A baloldal jóslata még sosem jött be.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője
Forrás: MTI
Fotó: Vasvári Tamás
Hiába mondogatja az ellenzék folyton, hogy a kormánypártok attól rettegnek, elveszítik az épp soron következő választást, a végén sosincs igazuk – hívta fel a figyelmet Kocsis Máté, írja a Magyar Nemzet. A Fidesz parlamenti frakcióvezetője legfrissebb Facebook-bejegyzésében azt írta:
12 éve rettegünk az ellenzék szerint. De a választáskor nálunk van a jókedv, szemben meg szomorú Vadai Ágnesek. Úgy látszik, akkor már nem félünk.
Rétvári Bence: a baloldal egyetlen célja az, hogy a saját híveiket megtévesszék
A lap cikke szerint köztudott, a baloldal állandóan azzal próbál erőt demonstrálni, hogy a Fidesz garantáltan el fogja veszíteni a választást. Ezzel próbálkozott már Gyurcsány Ferenc, Jakab Péter, Márki-Zay Péter is, most pedig Magyar Péter számolja vissza a napokat az országgyűlési választásig, azt hangoztatva, aznap majd elbukik az Orbán-kormány. Eddig egyiküknek sem volt igaza.