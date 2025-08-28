Kocsis Máté üzent a tiszásoknak: kezdjenek gondolkodni, kik ezek a hamis trógerek!

„Nem lennék Tarr Zoltán helyében” – írta csütörtök esti posztjában Kocsis Máté - vette észre a Magyar Nemzet.

A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter most nyilván őrjöng miatta, és mindennek elhordja, hogy miért kellett összevissza pofáznia az eltitkolt adóemelési tervről, miközben ő az országjáráson próbálja átverni az embereket az ellenkezőjével.

„Kínos lebukás ez. Aki esetleg nem tudná, csak annyi történt, hogy a Tisza Párt elnökhelyettese, Tarr Zoltán egy zártkörű szektás rendezvényen bevallotta, hogy brutális adóemelésre készülnek, de erről még beszélni sem szabad” – emlékeztetett Kocsis.

Választást kell nyerni, utána mindent lehet!

– így foglalta össze.