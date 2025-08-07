Már hűtlen kezelés miatt nyomoz a NAV

A lap cikke szerint az ügy még 2023 novemberében robbant ki, amikor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) akkor még adócsalás miatt őrizetbe vette a praxisától eltiltott exügyvédet, Vig Mórt, miután a férfi belebukott a sok száz milliós számlagyárba.

A nyomozás során eddig tizenöt gyanúsítottat hallgattak ki, köztük több strómant.

Érdekesség, hogy az eljárás keretében korábban házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is. Mindez azért történhetett, mert az eddigi információk szerint a Vig Mórhoz kapcsolható botrány a túlárazott Lánchíd-felújításhoz vezethető vissza.

