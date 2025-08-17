Jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán Budapesten

A sorozat olyan rászoruló közösségek támogatását tűzi ki célul, mint a nagycsaládosok, a szépkorúak, a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek, a nevelőszülőknél vagy gyermekotthonban élő fiatalok, valamint a gyermekellátással foglalkozó egészségügyi intézmények és kórházak.

A nyitókoncert kiemelt célja az volt, hogy 1000 hátrányos helyzetű gyermek iskolakezdését segítse tanszerekkel és alapvető eszközökkel. Az est házigazdája és szólistája Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas, Prima Primissima-díjas hegedűművész volt.

Fotó: Balogh Zoltán / Forrás: MTI

A színpadon Kossuth-díjas művészek, a nemzet színészei, nemzetközileg elismert szólisták, fiatal tehetségek és határon túli vendégművészek léptek fel. Közreműködött a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, a Budapesti Gypsy Virtuózok, valamint kórusok és gyermekkarok Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről, Vajdaságból és az anyaországból.

A szervezők az esemény Facebook oldalán kiemelték, hogy a koncert címe - Szép vagy, gyönyörű vagy, Magyarország - egyben hitvallás is, amely az egység, a szeretet és a közös felelősségvállalás erejéről szól. Az ünnepi eseményre az ország különböző részeiből összesen 1000 rendvédelmi és egészségügyi dolgozó, tanár mellett több szociális és gyermekjóléti intézmény munkatársát is meghívták.