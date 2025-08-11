Meggyűlhet a baja az álhíreket gyártó Magyar Péternek a Zebra Digitális Polgári Körrel

Mint ismert, Magyar Péter legutóbb azt állította, hogy a kormány által életre hívott Otthon start program már most húsz százalékkal megemelte a lakásárakat, szeptembertől pedig még ugyanekkora mértékű drágulás várható a piacon. Balogh László, az Ingatlan.com szakértője a Magyar Nemzetnek korábban cáfolta a Tisza-vezért állítását: szerinte a fix 3 százalékos kamatozású hitel miatt nem várható jelentős áremelkedés, mert

százmilliós értékhatár és másfél milliós négyzetméterár fölött

nem kérhető az államilag támogatott hitel,

ez pedig azt jelenti, hogy jelentős áremelkedés esetén a lakáshitel célpontjai kiárazódnának.

A GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa, Gadanecz Zoltán egyenesen nagyon hasznos kezdeményezésnek nevezte az Otthon start programot. Szerinte mivel befektetők nem élhetnek a lehetőséggel, aligha okozhat nagy áremelkedést. Ő úgy látja, egyelőre kivárás tapasztalható, de a szeptemberi indulást követően várhatóan fellendülést hoz az ingatlanpiacon.

Hasonlóan érvel a kormány is, eszerint a maximált 1,5 milliós négyzetméterár és a hitellel megvehető ingatlanok összértékének 100, illetve 150 millió forintban való meghatározása miatt nem fogja felhajtani az árakat az intézkedés.