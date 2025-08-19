augusztus 19., kedd

Ez megint mellément

1 órája

Magyar Péter a kormányfőről terjesztett ostobaságot

A Tisza-vezér a közösségi oldalán terjeszett újabb hazugságot, ezúttal a kormányfőről. Magyar Péter azt szajkózta, Orbán Viktor nyaral, miközben a miniszterelnök az uniós vezetőkkel tárgyalt.

MW
Magyar Péter a kormányfőről terjesztett ostobaságot

Magyar Péter újabb hazugságot terjesztett

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

Magyar Péter most Orbán Viktorról terjesztett baromságot – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. 

Magyar Péter szerint Orbán Viktor nyaral – ezzel ellentétben a kormányfő ma is dolgozott
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

A lap szerint Magyar Péter a mai napon többször is kiírta a Facebook-oldalára, hogy Orbán Viktor nyaral, és nem tesz semmit a béke előremozdítása érdekében. Eközben Magyarország miniszterelnöke az uniós vezetőkkel tárgyalt videókonferencián a Karmelita kolostorból, miniszterei társaságában. 

A lap idézte Hont András publicistát, aki szerint a Tisza vezére „művészi szintre emeli a gátlástalanságot” – a részletekért és a teljes cikkért KATTINTSON!

