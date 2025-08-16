augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

35°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Brüsszel zsoldosai

2 órája

Magyar Péter és a Tisza Párt „szakmányban árulják el hazájukat”

Címkék#Tisza Párt#Magyar Péter#árulás#rezsicsökkentés#Németh Szilárd

A Fidesz alelnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy a Tisza Párt és elnöke elárulja a hazáját. Magyar Péternek és pártjának nincs önálló poitikája, és ez az energiapolitikár is vonatkozik – fejtette ki Németh Szilárd.

MW
Magyar Péter és a Tisza Párt „szakmányban árulják el hazájukat”

Magyar Péter és pártja azt képviseli, amit Brüszel vár eL

Forrás: MTI

Fotó: Bodnár Boglárka

Magyar Péternek és a Tiszának nincs önálló politikája, ők zsoldban állnak, és szakmányban árulják el a hazájukat és a magyar embereket

– idézte Németh Szilárd bejegyzését a Magyar Nemzet. 

A politikus közölte, hogy a Demokratának adott interjújában beszélt arról, hogy Magyar Péter árulása vonatkozik az energiapolitikára is, ők Magyarország ellen dolgoznak, azt képviselik, amit Brüsszel vár el tőlük.

Mint fogalmazott,

a Tisza kormányra kerülve azonnal megszüntetné a rezsicsökkentést és annak törvényi alapját, az úgynevezett egyetemes szolgáltatást

– hangsúlyozta a Fidesz alelnöke, hozzátéve, hogy „ismét engednék a rezsin keresztül kizsebelni a magyar háztartásokat”.

A rezsicsökkentés eltörlése azonnal három-négyszeres gáz-, villany- és távhőár-emeléssel járna

 – hívta fel a figyelmet a politikus. 

Ezt egyébként a Tisza szimpatizánsok, a baloldali szavazók is nagyon megsínylenék

– fűzte hozzá Németh Szilárd. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a bama.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BAMA kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu