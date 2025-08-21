1 órája
Már korábban is támadta a kormányt Magyar Péter milliárdos támogatója
Az Ellenpont szerint Egri Gábor nem csak egy luxusmilliárdos, az elmúlt években tudatosan pozicionálta magát a politikai térben.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Egy luxusautókkal körülvett milliárdos lehet Magyar Péter egyik milliárdos támogatója – hívta fel a figyelmet az Ellenpont, írja a Magyar Nemzet. Bár Egri Gábor a Tisza Párt mellett nyíltan nem foglalt állást, mégis erősen kapcsolódik az ellenzéki formációhoz.
Magyar Péter stábja ugyanis 2024 novemberében a Holiday Beach Hotelben tartott sajtótájékoztatót, majd bizalmas beszélgetést. Emlékezetes, innen dobták ki a rendezvény után kérdezni próbáló Heiter Dávidot, a Mediaworks riporterét. Ez a szálloda pedig Egri egyik érdekeltsége.
A blog szerint Egri Gábor ezzel a gesztussal egyértelműen pozicionálta magát: a Tisza mozgalom egyik háttérembere lett. Bár hivatalosan semmilyen szerepet nem vállalt Magyar Péter mozgalmában, a jelek szerint szimpatizál a célkitűzéseivel – és kormányellenes elköteleződését nem először teszi nyilvánvalóvá.
Egri a Független Benzinkutak Szövetségének elnökeként már 2022-ben konfliktusba került a kormánnyal. Az ársapka-politikát nyíltan bírálta, szerinte az tönkretette a független kutakat, és veszélybe sodorta az üzemanyag-ellátást. Azonban a független kutak végül nem mentek tönkre, és a cégadatok szerint az általa működtetett kúthálózat is szép eredményeket, több tízmilliárdos bevételeket ért el.
Raskó György nem tagadja, hogy anyagilag is támogatja a Tisza Pártot
A magát „Benzinkirálynak” neveztető férfi a benzinársapka bevezetését követően lett médiasztár a hatósági benzinárat támadó baloldali orgánumokban, nyilatkozatok sorát produkálva. Ugyanakkor éles kormányellenes támadásai ellenére neki nem okozott különösebb nehézséget az üzemanyagárak maximalizálása. Azóta törölt közösségi médiás felületein mutogatta például azokat a sokmilliós luxusautókat, amelyeket többnyire szlovákiai cégei nevén futtat.
Ingatlanok terén sem kell szégyenkeznie, felesége bejegyzett lakcíme például a II. kerület egyik igen felkapott környékén, Adyligeten található, egy nagyjából félmilliárd forint értékű villában. Emellett Egri egyesülete, a Római Partért Egyesület bejegyzett címe egy római-parti villa.
