Augusztus 20.

1 órája

Az amerikai külügyminiszter ünnepi üzenetben köszöntötte Magyarországot

Marco Rubio az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatát méltatta.

MW
Az amerikai külügyminiszter ünnepi üzenetben köszöntötte Magyarországot

Marco Rubio amerikai külügyminiszter

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Graeme Sloan

Marco Rubio az Egyesült Államok külügyminisztereként üzent Magyarország nemzeti ünnepénírja a Magyar Nemzet.

Az Amerikai Egyesült Államok nevében szeretném kifejezni gratulációmat Magyarország népének nemzeti ünnepük alkalmából

– fogalmazott.

Hozzátette, ez a nap fontos ünnepe a két nemzet kitartó szellemének, mély kulturális gyökereinek és rendíthetetlen elkötelezettségének a szabadság és a jólét alapelvei iránt. Marco Rubio szerint az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett Magyarország és a kétoldalú partnerség megerősítése mellett, hogy mindkét ország továbbra is gyarapodjon és tartós biztonságot élvezzen.

A külügyminiszter szerint a jövőt azok az időtálló alapelvek határozzák meg, amelyek a nyugati civilizációt formálták, és ma is meghatározzák a két ország közötti kapcsolatokat.

„Ezen a napon megújítjuk közös felelősségünket, hogy megvédjük ezeket az értékeket, megőrizzük, ami maradandó, és olyan partnerséget építsünk, amely bátorságon, tisztánlátáson és józan észen alapul”

– áll a közleményben. Rubio üzenete végén a két nép közötti barátság fontosságát hangsúlyozta.

 

