EU-s pénzek

1 órája

Megáll az ész: kétszer annyi pénzt kapott az EU-tól Ukrajna három év alatt, mint Magyarország húsz év alatt

Címkék#Európai Unió#Ukrajna#Magyarország#Európai Bizottság

A háború kitörése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól.

MW
Megáll az ész: kétszer annyi pénzt kapott az EU-tól Ukrajna három év alatt, mint Magyarország húsz év alatt

Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij

Forrás: ANP via AFP)

Fotó: JONAS ROOSENS

Az Európai Unió jobban nem is tudta volna illusztrálni, hogy számára mit is jelent az, hogy Ukrajna az első. Magyarország a friss jelentések szerint ugyanis húsz év alatt a töredékét sem kapta annak a pénznek, amit Ukrajna az elmúlt három évben kapott - vette észre a Magyar Nemzet.

Press conference by Friedrich Merz and Volodymyr Zelenskyy
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 
Forrás: AFP

Az Európai Bizottság hivatalos adatai szerint 2022 február 24., vagyis a háború kitörése óta Ukrajna összesen 168,9 milliárd eurót kapott az Európai Uniótól. Ebből az összegből 59,6 milliárd eurót fordítottak fegyverkezésre.

Ugyanezen adatok szerint hazánk a 2004-es csatlakozás óta összesen 90,2 milliárd euró uniós forrást kapott.

Ez különösen érdekes már csak azért is, mert hazánk az Európai Unió teljes jogú tagja, míg Ukrajna még a tagjelölti státushoz szükséges kritériumokat sem tudta megugrani.

A teljes cikkért kattintson ide. 

