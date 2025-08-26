augusztus 26., kedd

Nem hagyjuk!

1 órája

Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Címkék#Orbán Viktor#Magyar Péter#Harcosok Klubja

Mindenki több adót fizetne, aki bruttó 400 ezer forint fölött keres, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

MW
Orbán Viktor a tiszás szja-emelési tervekről: „Régi szoci mantra!”

Orbán Viktor a kormányülésen

Forrás: Orbán Viktor/ Facebook

– Kibújt a szög a zsákból. Kiszivárgott a Tisza adóprogramja. Régi szoci mantra: adóemelés, többkulcsos jövedelemadó – reagált Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportban, miután nyilvánosságra került Magyar Péter pártjának Szja-emeléséről szóló terve.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére készülhetnek Magyar Péterék. A pártvezetésnek készített belső feljegyzésből kiderült, hogy csak egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, míg 1,25 millió forint fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is. De azt is kilátásba helyezték a Tisza Párt gazdasági munkacsoportjának javaslattevői, hogy vizsgálják felül és szűkítsék az alkalmazási körét a családi adókedvezmények rendszerének.

A miniszterelnök rámutatott, Magyar Péter adóprogramja azt jelentené, hogy bruttó 400 ezres fizetés fölött mindenki több adót fizetne, és a családi adókedvezményt is kilőnék.

A kormányfő egyben kijelentette, mindez csak akkor történhet meg, ha hagyjuk. 

De nem hagyjuk! Hiába kukorékol a kiskakas 

– húzta alá.

 

