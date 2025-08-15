Orbán Viktor szerint az alaszkai Trump–Putyin-találkozó sorsdöntő lehet

Az eredeti cikket itt tudja elolvasni.

Orbán Viktor előre megmondta, hogy Trump leül Putyinnal

Menczer Tamás legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy Donald Trump találkozni fog Vlagyimir Putyinnal, és ennek előzményeit Orbán Viktor már évekkel ezelőtt jelezte.

Menczer Tamás, a fidesz kommunikációs igazgatója

Fotó: Vajda János / Forrás: MTI

Körülbelül három éve, hogy a háborút le kell zárni, tárgyalni kell, az oroszokkal le kell ülni, és ha jön Trump, le fog ülni. Ezt leírta

– fogalmazott Menczer. Hozzátette, hogy Charles Michel, az Európai Tanács volt elnöke is rögzítette mindezt, majd „Orbán Viktor elküldte” az üzenetet.

„Ha nem cselekszünk gyorsan, ki fogunk maradni. Most ez történik. Trump leül Putyinnal, meg fognak állapodni” – mondta, majd kiemelte, hogy

sem Brüsszelnek, sem a német kancellárnak, sem a francia elnöknek nem osztottak lapot, mivel „háborúpártiak” és nem voltak hajlandóak tárgyalni.

Menczer szerint az európai vezetők „a háborút és az öldöklést támogatták, ahelyett, hogy a diplomáciát és a tárgyalást támogatták volna”, ezért Európa most kimarad a rólunk szóló döntésekből.

Ezért mondta Orbán Viktor, hogy nagyon gyorsan orosz és európai csúcs is kell, vagy a Trump-találkozó előtt, vagy legkésőbb után. Csak az a különbség, hogy Trump békét akar, a brüsszeliek és számos európai vezető meg háborút. Mi békét akarunk!

– zárta Menczer Tamás.